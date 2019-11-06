“الداخلية”: نشر (350) شرطياً لمراقبة مواقف المواصلات

التاريخ: 06-نوفمبر-2019
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أعلنت وزارة الداخلية عن نشر (350) شرطياً لمراقبة مواقف المواصلات، في وقت أقر فيه مجلس الوزراء أن أزمة المواصلات ما تزال قائمة و”متأزمة” لحد ما، وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء بحسب صحيفة السوداني أمس، إن (230) بصاً تم تدشينها فعلياً، فيما لا يزالون في انتظار وصول (390) بصاً.
ونوه صالح إلى أن والي الخرطوم أعلن عن إصلاح (20) ألف كيلومتر مربع من الطرق بالمدن الثلاث، فضلاً عن ترتيبات تقودها لجنة ثلاثية تضم ممثلي السكة حديد ووالي الخرطوم وشركة المقاولات لتجهيز السكة الحديد حتى يبدأ العمل بالقطار قبل نهاية العام الحالي.
وأشار فيصل إلى أن وزير الداخلية أعلن عن نشر (350) شرطياً بعد تدريبهم من جملة (700) شرطي هم شرطة النقل لمراقبة المواقف، وتابع: “المجلس وجه بتشديد الرقابة على قطاع المواصلات”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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