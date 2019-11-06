الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة … يموت طفل كل 11 دقيقة في اليمن!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تداعيات استمرار الصراع في اليمن على الطفولة.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يُلحِق الصراع خسائر فادحة بالطفولة في اليمن. يموت طفل كل 11 دقيقة”.
وأضاف أن “45 في المئة من الأطفال الذين يموتون يعانون من سوء التغذية”.
وجدد مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، “دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
يُلحِق الصراع خسائر فادحة بالطفولة في اليمن.
يموت طفل كل 11 دقيقة، كما أن 45٪ من الأطفال الذين يموتون يعانون من سوء التغذية.
نجدد دعوتنا لجميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية
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