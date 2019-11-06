شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الجهاز الفني للمريخ عن تشكيلته التي ستخوض مباراة الخرطوم الوطني عند السابعة مساء اليوم بالقلعة الحمراء لحساب الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز وتتكون من أبو عشرين في حراسة المرمى. في الدفاع أمير كمال.صلاح نمر.التاج يعقوب. محمود امبدة. وفي الوسط عماد الصيني، السماني الصاوي. ضياء محجوب. أحمد حامد. وفي الهجوم سيف تيري ورمضان عجب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للمريخ يعلن تشكيلته لمواجهة الكوماندوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.