اتفاق السودان وافريقيا الوسطى على تعزير العلاقات العسكرية بين البلدين….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفق السودان وإفريقيا الوسطى على تعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين بعد إجراء وزيرة الدفاع في بانغي محادثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزير الدفاع الفريق أول جمال عمر.

وأكد البرهان، لدى لقائه وزيرة دفاع إفريقيا الوسطى ماري نويل كويارا على تعزيز الشراكة بين السودان وبانغي، في كل المجالات، وعلى المستوى التنفيذي والسيادي، وأشار إلى حرص السودان على رعاية كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى عبر تكامل الأدوار بين البلدين، وجدد موقف السودان الثابت في التعاون والتنسيق مع دول الجوار والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لتشجيع أطراف الصراع في إفريقيا الوسطى على الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه في فبراير 2019 بالعاصمة الخرطوم. وكشف البرهان عن اتفاق مع كويارا، على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، والاستفادة القصوى من موارد البلدين لمعالجة المشكلات الاقتصادية بما يحقق رفاهية شعبي البلدين.

بدوره اتفق وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر، مع نظيرته كويارا، على تعزيز العلاقات المشتركة، والتعاون العسكري بين البلدين.

وقال بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري تلقته “سودان تربيون”، إن “الطرفين تناولا في مباحثات مشتركة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون العسكري في مختلف المجالات”.