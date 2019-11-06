بيتاي: حميدتي صمام أمان السودان في هذه الفترة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال شيخ خلاوي همشكوريب الشيخ سليمان علي بيتاي، إن موالاته للمؤتمر الوطني لم تكن عن قناعة وإنما خوفاً وطمعاً. وأكد بيتاي في حوار له مع صحيفة السوداني الصادرة صباح اليوم، أنه لا يرضى أن تقرر الخرطوم نيابة عنه، وأضاف: “لست انفصالياً”، وشدد على أن عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” هو صمام أمان البلاد في الوقت الحالي.

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