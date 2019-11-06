سلفاكير يصل الخرطوم في زيارة رسمية….

الخليج 365:

كَشَفَت مصادر دبلوماسية مُطّلعة، عن زيارة مُرتقبة لرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلى الخرطوم خلال الساعات القادمة، فيما أعلن مستشار سلفا للأمن القومي توت قلواك، عن قمة مُرتقبة تجمع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان والرئيس سلفا كير ميارديت والرئيس اليوغندي يوري موسيفيني، للتشاوُر حول تنفيذ اتفاقية السلام بالجنوب.

وقال قلواك حسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ القمة ستُناقش موقف سير إنفاذ اتفاقية الخرطوم للسلام في دولة الجنوب، وأكد أن حكومة الجنوب مُلتزمة بإنفاذ الجدول الزمني للاتفاقية، خاصةً بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال هذا الشهر. المادة السابقة نازحون بمعسكرات اللجوء بدرافور يرفعون لافتات مناهضة لزيارة حمدوك…. المقالة القادمة حمدوك: ورثنا تركة ثقيلة ولكننا سنعمل على تجاوزها…

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