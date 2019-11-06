مصرع أسرة كاملة في حادث مروري مؤلم بطريق التحدي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حادث حركة مؤلم بطريق شريان الشمال يؤدي بحياة أسرة المواطن الرهيو . وتعود التفاصيل الحزينة الى تحرك المواطن الرهيو وأسرته من منطقة نوري بالولاية الشمالية في طريقهم الى العاصمة الخرطوم بعد قضاء عطلة ( حش التمر ) بين الأهل والأحباب ولم يكن يعلم أن الأقدار تخبئ له ماتخبئ .

وأثناء الرحلة تعرض أحد إطارات عربة الراحل الرهيو الى إنفجار ، مما أدى لفقدان توازن عجلة القيادة وفي الأثناء اصطدمت عربته البوكس بإحدى الشاحنات القادمة في إتجاه العاصمة أدى الحادث لوفاة جميع من كانوا على متن العربة البوكس وعددهم 5 أشخاص .

وتم نقل الجثامين ودفنها بالخرطوم وسط حزن أليم وفاجعة أصابت مواطني منطقة نوري . المادة السابقة توقعات مخيفة.. بقلم ابوعاقلة اماسا المقالة القادمة عبد اللطيف بوي : باقٍ في الهلال ولا صحة لشائعة إحترافي بقطر

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