التعادل يحسم لقاء المريخ والخرطوم الوطني في الممتاز

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الخليج 365 :
حسم التعادل بدون أهداف نتيجة مباراة المريخ وضيفه الخرطوم الوطني في المباراة التي جرت مساء اليوم”الثلاثاء” ضمن المرحلة الثامنة من منافسة الدوري الممتاز.
ورفع المريخ رصيده إلى”14″ نقطة، فيما وصل الخرطوم إلى النقطة الـ”8″.
وفي مباراة ثانية، اكتسح أهلي شندي نظيره أهلي عطبرة بأربعة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ”14″، فيما بقي ممثل عطبرة في نقطتين.
وبملعب”شيكان”، فاز هلال الأبيض على هلال الفاشر بثلاثة أهداف، سجّلها معاذ القوز”هدفين”، وخالد الجريف.
وحصد ممثل الأبيض النقطة الـ”15″، أمّا هلال الفاشر فتوقف في محطة”6″.
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