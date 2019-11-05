شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضت محكمة جنايات بحرى اليَوم حكما بالسجن ل (شهرين) على شقيقة مسؤول سابق بوزارة الداخلية في أعقاب إدانتها بالاحتيال بتحرير شيك بلا رصيد بقيمة اكثر من مليار لمواطن ببحرى مقابل مشروع زراعي .. وتم ترحيل المدانة الى سجن النساء بامدرمان وتواجه المدانة بلاغات احتيال اخرى على سعوديين وسودانين ينتظر ان تمثل امام المحكمة فيها خلال الايام القادمة. المادة السابقة عبد اللطيف بوي : باقٍ في الهلال ولا صحة لشائعة إحترافي بقطر المقالة القادمة 10 ألف جنيه غرامة مالية لطبيب بسبب قيامه بهذا الفعل…..

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شقيقة مسؤل سابق بوزارة الداخلية بهذه التهمة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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