المكتب التنفيذى .. كوارث وبلاوي.. بقلم معاوية الجاك

الخليج 365:

هل المكتب التنفيذي بالمريخ ظل يقوم بالدور المطلوب منه بالصورة المطلوبة والمرضية ؟

* الإجابة لا ..

* المكتب التنفيذي بالمريخ ظل يشكل الخطر الأكبر وفي عهده تفاقمت الأزمات وتضاعفت المشاكل مما يعني أنه لم يقدم أي خدمة للكيان المريخي

* الغرض الأساسي من قيام المكتب التنفيذي هو تقنين العملية الإدارية بصورة دقيقة تجنباً للأخطاء ولكن منذ قيام المكتب التنفيذي في المريخ ظلت المشاكل تظهر بصورة مزعجة ومؤثرة مما يعني أن الغرض من قيامه لم يتحقق إطلاقاً

* حالياً يُدار المكتب التنفيذي بواسطة شخص فشل في تقديم ما يفيد الكيان بل تسبب في ربكة وهو يتحرك معتلياً وظيفتين يتقاطعان بصورة كبيرة وهما إدارة المكتب التنفيذي للمريخ وفي ذات الوقت تمتعه بعضوية اللجنة القانونية بالإتحاد السوداني لكرة القدم مما يعني تضارب المصلحة الخاصة بالمريخ

* لنضرب مثالاً بما صاحب الجمعية العمومية الاخيرة للمريخ لإجازة النظام الأساسي والتي إتفقت على عدم شرعيتها الجهات الرقابية القانونية ممثلاً ذلك المفوضية الولائية بالخرطوم واللجنة القانونية بالإتحاد العام لكرة القدم ومعروف أن مدير المكتب التنفيذي بالمريخ هو عراب الجمعية الفاشلة والتي أبطلت اللجنة القانونية بالإتحاد التي يعتبر عضواً فيها أبطلت قيام الجمعية العمومية ورغم ذلك سار في خطوات قيام الجمعية وبعد قيامها إجتمعت اللجنة القانونية التي يعتبر عضواَ فيها لمناقشة القرار المعيب بقيامها وكان السبب في ذلك هذا الشخص والذي كان حاضراً للإجتماع الذي أبطل شرعية الجمعية العمومية للمرة الثانية ولنا أن نتخيل شخص يشارك في تحدي جهة قانونية في تنفيذ قرارها وهو عضواً فيها ثم يعود ويشارك مع ذات الجهة في الإفتاء بعدم صحة ما أقدم على تنفيذه

* شربكة غريبة بالتأكيد ونعتقد أن وجود هذا الشخص مديراً لمكتب التنفيذي بنادي المريخ مع إحتفاظه بعضوية اللجانة القانونية يشكك في تحقق مبدأ العدالة ومن ثم يعني أن المجلس غير جاد في تقديم تجربة إدارية ولا يحترم نفسه ولا المريخ لأنه من غير المنطقي أن يكون هذا الوضع المختل موجوداً ولا يتجرأ على حسمه

* أصغر مشجع كان يتوقع أن يتم تخيير هذا الشخص بين إدارة المكتب التنفيذي وبين إحتفاظه بعضوية اللجنة القانونية ولكنه لم يفعل ولن يفعل أبداً

* المأساة تمثلت في تمثيله للإتحاد العام في مواجهة المريخ الذي يشغل فيه منصب مدير المكتب التنفيذي في قضية إستئناف المريخ لمحكمة (كاس) والتي حال كسبها المريخ سينال كأس الدوري الممتاز

* نعود ونقول أن المكتب التنفيذي للمريخ يشكل نقطة سوداء وقبيحة في تأريخ الإدارات المريخية المتعاقبة بل يشكل سقوطاً مخجلاً

* حتى على مستوى الجالس السابقة ظللنا نتابع الفوضى التي صاحبت أداء المكتب التنفيذي للمريخ وإن نسينا لن ننسى فضيحة الطائرة الخاصة إلى دولة الجزائر في 2015 والتي كلفت المريخ (200) ألف دولار بعد أن كانت التكلفة لا تتجاوز الثلاثين ألف دولار ولكن بسبب الخرمجة الإدارية للمكتب التنفيذي خسر المريخ مبلغ (170) ألف دولار

* على مستوى المخالصات مع المحترفين ظللنا نتابع كيف ظل الأجانب من لاعبين ومدربين وأجهزة معاونة لهم يغادرون المريخ دون عمل تسوية أو مخالصة معهم مما كلف المريخ تعوضيهم بعد ذهابهم للفيفا وكلفت مقاضاتهم المريخ ملايين الدولارات

* أصغر إداري يمكنه الجلوس مع أي لاعب أو مدرب والوصول معه لتسوية حول مستحقاته المالية ويمكن توفير مبالغ مالية كبيرة على خزينة المريخ ولكن شيئاً من هذا لم يحدث فكانت الشكاوي المنهمرة على المريخ بين الفينة والأخرى مما يكشف السوء الإداري للمكاتب التنفيذية في السابق

* في عهد المجلس الحالي تابعنا كيف تسبب المكتب التنفيذي في إرهاق المريخ ونستدل بإدارة ملف الإيفواري مارسيال بطريقة متخلفة تعود لضحالة خبرة المدير حينها ويكفي أنه إعترف بعضمة لسانه بضعف خبراته ورغم ذلك إستعان به المجلس ومعروف أن خسارة المريخ لتلك القضية كلفته الحرمان من التسجيلات المحلية والخارجية لعامٍ كامل

* الآن يعيش المريخ محنة سوء أداء المكتب التنفيذي والذي فشل في تقديم تجربة إدارية محترمة فكان من الطبيعي أن يتعرض للهجوم والنقد من المريخاب الذين يخشون على كيانهم

*توقيعات متفرقة* ..

* معروف أن المكتب التنفيذى لنادى المريخ تم إستحداثه قبل سنوات ولم يكن موجوداً فى السابق بغرض إدارة العمل بالنادى وفقاً لنهج علمي للقضاء كل أشكال الفوضى والعشوائية

* تفاءل الكثيرون بأن المكتب التنفيذى لنادى المريخ سيسهم بدرجة كبيرة فى رفع معدل إنجاز العمل الإدارى بصورة علمية ومنظمة وأن الأمور ستسير بالطريقة التى تقدم بدلاً من أن تؤخر

* خاب الظن فى قيام المكتب التنفيذى بالدور المطلوب منه فكان وبالاً وعبئا ثقيلاً على دولاب العمل الإدارى بالمريخ وزادت خيبات الفشل الإدارى فلم نشعر بأي نقلة نوعية فى مجال العمل وهاهو الإتحاد العام ولجانه يتلاعبون بحقوق المريخ ويضيعونها هدراً ومكتبنا التنفيذي في آخر نومة لا يحرك ساكناً ولن يقوى على تحريك أي ساكن لأن مديره يدين بالولاء التام لرئيس الإتحاد

* المكتب التنفيذي بالمريخ يحتاج إلى وقفة وإعادة صياغة عاجلة من مجلس الإدارة ولكنه لن يفعل أبداً لأن مدير المكتب الحالي يسيطر بصورة مطلقة على زمام كل الامور وسلم له المجلس كل الأمور ولا أحد يقوى على إثنائه عن أي قرار

* مجلس إدارة منتخب يتحكم فيه موظف تمت الإستعانة به بواسطة هذا المجلس المنتخب نفسه ولذلك لا نستغرب حالة التدهور والتراجع الإداري والتي تسببت في كثير من المشاكل للمريخ

* مجلس لا يملك أي كلمة على مدير المكتب التنفيذي وكل ما يفعله هو تنفيذ ما يريده فقط ويكفي الإستدلال بفضيحة الجمعية العمومية الخاصة بإجازة النظام الأساسي

* بمناسبة الجعمية العمومية الخاصة بإجازة النظام نقول أننا لسنا ضد إجازة النظام الأساسي وحريصون كل الحرص على إجازته ولكننا ضد الطريقة والهرجلة والفوضى لأن هناك من يعتقد أننا ضد الفكرة من أساسها وطفق هؤلاء يتحدثون عن إنعتاق المريخ من التبعية والإنقياد للأفراد وغيرها من العبارات ولا ندري ماذا يقصدون بذلك

* المهم خلاصة القول أن المكتب التنفيذي في المريخ ظل سبباً للبلاوي والكوارث والفضائح والأخطاء الإدارية المخجلة التي لا يقع فيها إداري مبتدىء خاصة أيام التسجيلات

* المكتب التنفيذي في المريخ يحتاج إلى حسم ويجب أن يكون (تابعاً) للمجلس لا أن يكون المجلس (تابعاً) له كما نعايش اليوم

* مجلس المريخ الحالي مطالب بالثورة لنفسه وقيمته وأن تكون كلمته هي العليا وليس المكتب ابتنفيذي

* وأخيراً نقول هل مارس مدير التنفيذي الكذب على جماهير المريخ حينما إجتمعت بالقرب من الإتحاد أيام قضية إيقاف بكري المدينة وذكر أنه تقدم بإستقالته من اللجنة القانونية وتأكد أنه لم يتقدم بأي إستقالة ..