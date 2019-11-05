بالفيديو : الفنان عبد المنعم اب سم يفاجئ البرنس بإجابة مختلفة حول ( تخفيف شنبه) في عشرة ونسة

انفجر الفنان عبد المنعم اب سم ضاحكاً عندما سأله محمد مصطفى البرنس صاحب برنامج (عشرة ونسة) على يوتيوب قائلاً له

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