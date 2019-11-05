الصين تؤكد نمو وتطور العلاقات مع السودان

أكد السفير جان فوو نائب مدير دائرة غرب اسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجيه الصينية على نمو وتطور ومتانة العلاقات الازلية بين السودان والصين على كافة المستويات والأصعدة.

وأضاف جان فوو لدى إستقباله اليوم بمكتبه بوزارة الخارجية بالعاصمة الصينية بيجين الوفد الإعلامي السوداني الزائر للصين، أضاف آن من أهم سياساتهم توطيد العلاقات مع الشعوب والمساهمة في خلق التنمبة المستدامة وخلق علاقات متبادلة تسهم في تحقيق تلك الأهداف بعيدا عن التدخل في سياسات الدول الداخلية.

وقال نائب مدير دائرة غرب اسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية ان إدارته تضم (٢٣) دوله من بينها تركيا وايران وجنوب السودان مشيرا الى ان العلاقات مع تلك الدول تشهد تطورا سلساً على كافة المستويات.

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وامن سيادته على تطور العلاقات مع السودان وعمقها على كافة المستويات مبيناً أن الصين ستستمر في دعم السودان ومساندته عبر كل المحافل الدولية، مشدداً على ضرورة تنمية العلاقات الثقافية مع السودان، مشيراً للعمق التاريخي السوداني في مملكة كوش العريقة وإمتدادها نحو الشمال منوها لممارسة مزيد من الانفتاح في العلاقات بين الدول العربية والافريقية والصين.

وأشار السفير جان فوو الي محاولات الغرب ممارسة الهيمنة على الدول النامية لتحقيق مصالحه داعياً إلى العمل على تنمية الدول الافريقية وشعوبها، موضحاً أن الدول المتقدمة تخشى ان تتقدم الدول النامية وتتطور وتتجاوزها في فترات معينة.

وقدم نائب مدير دائرة غرب اسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية شرحاً وافيا لمفهوم إنشاء طريق الحرير، مبيناً أنه يهدف للسعي نحو تحقيق التنمية لكل الدول التي تقع في الطريق عبر شراكة حقيقية مع الصين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)