الانضباط تؤجل قراراتها مجدداً

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة عقدت لجنة الانضباط في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً ظهر اليوم الثلاثاء وناقشت عدد من القضايا المحوّلة إليها.

وقررت اللجنة أن تواصل اجتماعها مجدداً يوم غد الأربعاء في مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم، ليكون الاجتماع الثالث لليوم الثالث توالياً. Advertisements وأكدت اللجنة بحسب سونا – أنها ستقوم بإعلان كافة قراراتها عقب نهاية اجتماع الأربعاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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