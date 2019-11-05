أطباء سودانيون يفجرون قنبلة فيما يخص العلاج (بالمضادات الحيوية) المتداولة بالسودان والتي أثبتوا بأنها لاتعالج وأن المرضى في خطر

قالت الطبيبة السودانية “خلدون فتحي” يبدو أن الوضع فيما يخص التداوي بالمضادات الحيوية قد خرج عن السيطرة، ونعيش الآن بوادر الطاعون الجديد طاعون القرن الواحد وعشرين وهي (البكتريا المدرعة ضد المضادات الحيوية القوية جميعها) والمتداولة حالياً في السوق السوداني، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وعرضت “خلدون” نتائج فحوصات تزريع أجراها الإستشاري السوداني “مجاهد” قائلة:

بعد صور بوص مجاهد بالأمس، سأرفق صورة للبكتريات الموجودة في الحضانة التي أعمل بها، وهي بكتريا السودومونس والتي تدرعت ضد الكولستين!.

وهو المضاد الحيوي رقم واحد الذي يوجد عندنا ضد هذه البكتريا وقد تدرعت ضده أيضاً) و زرعنا نفس البكتريا من رضيع آخر وكانت نفس النتيجة.

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فيما تشير الصورة الرابعة لمستشفى آخر في الخرطوم توضح تدرع البكتريا ضد مضادات حيوية عديدة متداولة بالصيدليات.

مضيفة: يجب أن نأخذ الأمر مأخذ الجد، ومن خلال هذه النتائج، سيموت الآلاف من المرضى بسبب الحمى و اللوز نتيجة عدم فعالية المضادات الحيوية المتداولة حالياً.

ويعد الدور الرئيسي للمضادات الحيوية مقاومة ومكافحة العدوى، ولكن الأطباء ينصحون بعدم الإسراف في تناولها حتى لا تتسبب في تحور الفيروسات وفقدان السيطرة عليها، كما أن تكرار تناول المضادات الحيوية يضعف جهاز المناعة خاصة عند الأطفال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)