فيصل يصدر قراراً بشأن مشروع سنار عاصمة للثقافة

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أصدر وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح قراراً بأيلولة الأصول الثابتة والمنقولة والمنتوج الفكري لمشروع سنار عاصمة الثقافة الإسلامية إلى مركز سنار الإقليمي للحوار والتنوع الثقافي ومقره مدينة سنار؛ تنفيذاً للاتفاق الموقع مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( آيسيسكو) فى 26 فبراير 2018م ، وقرار مجلس الوزراء رقم (262) لسنة 2018م .

وذلك عقب لقائه بوفد مركز سنار عاصمة الثقافة الإسلامية الذي طرح جملة من المشاكل والمعوقات والمخالفات الإدارية التى صاحبت المركز ، حيث وعد الوزير بحل كافة المشاكل والمعوقات .

كما نص القرار بحسب سونا – على تشكيل لجنة من وزارة الثقافة والإعلام لتسليم أصول المشروع ومنقولاته إلى مدير مركز سنار الإقليمي للحوار والتنوع الثقافي وممثلين لولاية سنار، بالإضافة للجنة أخرى تعمل على مراجعة كافة التدفقات المالية وأوجه الصرف وعقودات الإنشاءات التي أبرمتها الأمانة العامة لمشروع سنار عاصمة للثقافة الإسلامية منذ نشأته والتحقيق في المخالفات ، بجانب قرار من الوزير لتشكيل مجلس إدارة للمركز من ممثلي الوزارة والجهات الرسمية مع تمثيل واسع لمجتمع ولاية سنار، وعلى أن تلتزم ولاية سنار بالميزانية وكافة تسيير أعمال وأنشطة المركز لمباشرة أعماله.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تقوم على أساس أن يكون مركز سنار الإقليمي للحوار والتنوع مركز إشعاع تنبعث من خلاله الثقافة الوطنية والمحلية على المستوى العالمي والإقليمي ، بدءاً بالدولة السنارية وتاريخها ووسطيتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)