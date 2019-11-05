مفرح الدولة تسمح للمواطنين بممارسة كافة الحقوق

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة أكد الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف أن الدولة تسمح لكافة مواطنيها بممارسة حقوقهم وشعائرهم التعبدية بحرية تامة دون المساس بحرية الآخرين. وقدم خلال لقائه بمكتبه بالوزارة سعادة عرفان صديق السفير البريطاني بالخرطوم قدم شرحاً لكل مطلوبات المرحلة الانتقالية وجهود الحكومة في تأسيس دولة السودان المدنية الديمقراطية المتعددة. Advertisements وتناول اللقاء بحسب سونا – أوجه التعاون بين السودان والمملكة المتحدة فيما يتعلق بدور الشباب ودور المرأة في بناء مجتمع الدولة السودانية الجديدة، كما تم التشاور على أهمية رعاية المصالح بين البلدين في إطار وزارة الشئون الدينية والأوقاف في شكلها وثوبها الجديد. من جانبه أكد السفير البريطاني دعمهم للسودان مشيداً بالتعايش الديني بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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