وصف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة قيادات الحزب التي انشقت عنه وشاركت في النظام البائد (بالصفق اليابس) رافضاً تسمية موقفهم بالانشقاق حيث قال:(الحصل انو بعض الصفقات اليابسة اتحتت بفعل النظام).

وأوضح المهدي بأن النظام السابق كان له تخطيط لاختراق الأحزاب حيث قال:(النظام السابق كان عندو تخطيط أمني سياسي لكي يخترق الأحزاب بعض الأحزاب اخترقها فعلاً وضمها اليه وبعضها مثل حزب الأمة صمد لكن صحيح هو نجح في ضم المؤلفة جيوبهم).

وأشار الصادق المهدي إلى أن القيادي بالحزب السيد مبارك الفاضل قد أراد العودة للحزب إلا أن عودته قيدت بضوابط قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الصادق المهدي يصف المشاركون في نظام المخلوع من حزب الأمة (بالمؤلفة جيوبهم) ويضع ضوابط لعودة مبارك الفاضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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