جامعة الجزيرة تلغي إعفاء الدبابين وأبناء الشهداء من المصروفات

التاريخ: 05-نوفمبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة Advertisements أصدرت إدارة جامعة الجزيرة اليوم قراراً بإلغاء القرار الخاص بإعفاء الطلاب الدبابين وأبناء الشهداء من المصروفات الدراسية . وكان بروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة بحسب سونا – قد تلقى خطاباً من عمادة شؤون الطلاب في هذا الشأن حيث وافق على إلغاء القرار وصدرت توجيهات لعمداء الكليات بإجراء اللازم نحو تنفيذ القرار بشكل فوري . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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