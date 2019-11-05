تفاصيل اجتماع مهم لمجلس الوزراء حول الدقيق والوقود والدواء

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، إلى موقف إمدادات الوقود من وزير الطاقة والتعدين حيث وجه المجلس بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد وقود حتى يتم بناء مخزون استراتيجي، خاصة وأن مصفاة الجيلي تتوقف للصيانة من فبراير وحتى أبريل وهي فترة تشهد أزمة في الإمدادات.

وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء وجه بالاستمرار في استيراد الوقود حتى لا تتأثر إمدادات الوقود في البلاد بسبب التوقف الجزئي للمصفاة من أجل الصيانة.

Advertisements