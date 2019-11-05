الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني ويسجل رقم قياسي جديد

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سجل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بعد إستقرار نسبي في الشهور الماضية.

يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 79.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 21.20 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 79.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)