المرور تنفذ حملات مكثفة للضبط المروري وتسحب مركبات من وسط الخرطوم

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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نفذت دائرة مرور ولاية الخرطوم حملات ضبط مروري وسط الخرطوم، وقامت اليوم الثلاثاء بسحب عدد من المركبات المخالفة بالوقوف الخاطئ في الطرقات الرئيسية بشارعي عبد المنعم والبلدية، كما حرر رجال المرور مخالفات الوقوف الخاطئ على أصحاب المركبات المخالفة.
وأعلنت دائرة مرور الخرطوم مواصلة الحملات لإزالة جميع المخالفات التي من شأنها إعاقة حركة السير وتعطيل الحركة في الطرق الرئيسية وسط الخرطوم.
وتنوه إدارة المرور المواطنين بأهمية الالتزام بإيقاف سياراتهم في الأماكن المحددة لينعم المواطن ببيئة مرورية صالحة ولعدم إعاقة حركة سير الآخرين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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