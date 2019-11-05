القبض على “3” متهمين في حادثة الاعتداء على موظف وحدة تنفيذ السدود

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على (3) متهمين من ضمن (6) متهمين في حادثة الاعتداء على موظف السدود، ويواجهون تهماً بإثارة الفتنة ومحاولة تقويض النظام الدستوري القائم وذلك باستعمال القوة الجنائية والإرهاب مع بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية.

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وباشرت النيابة العامة بالخرطوم شمال بحسب صحيفة (اليوم التالي) إجراءاتها في الدعوى الجنائية المفتوحة من الوزارة في مواجهة (6) متهمين في العشرين من اكتوبر الماضي، وتم إلقاء القبض على (3) متهمين، سلم أحدهم نفسه للشرطة وتم إطلاق سراحه بالضمان، وتم توقيف الثاني في منطقة الفكي هاشم، مساء أمس، بينما تبقى ثلاثة متهمين أبدى أحدهم الاستعداد لتسليم نفسه للشرطة وجاري البحث عن متهم آخر.

وبحسب تعميم من الوزارة فإن المتهمين الستة شاركوا ضمن عدد من منسوبي وحدة السدود في التجمهر والتظاهر وإغلاق مكاتب وحدة تنفيذ السدود ومنع العاملين من مزاولة أعمالهم، إلى جانب الاعتداء على المهندس معتصم العوض مدير الموارد البشرية والمالية المكلف بالوحدة، وملاحقته في الشارع العام وداخل الوزارة والتهجم على مكتب الوزير ومحاولة الاعتداء عليه.

وما تجدر الإشارة اليه أن المشكو ضدهم كانوا قد طالبوا بإقالة مدير عام الوحدة ومدير الموارد المالية والبشرية وإعادة من تم إنهاء خدمتهم بإدارة العلاقات البينية والمراسم، قبل ان تحضر قوات الشرطة وتحتوي الموقف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)