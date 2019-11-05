سياسي ينصح بوفاق وطني لتحقيق أهداف الحكومة الانتقالية

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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نادى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بوفاق وطني يجنب البلاد المخاطر والمهددات ويحقق أهداف الفترة الانتقالية، وقال القيادي بالحزب، يس عمر حمزة، لوكالة السودان للأنباء، إن الحالة الأمنية في السودان تتطلب وفاقاً وطنياً والالتفاف نحو الحكومة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة.
وأبدى عدم انزعاجه من تصريحات القيادي بالشرق سليمان علي بيتاي بخصوص شرق السودان، واستبعد بحسب الشروق – أن تكون دعوة للتمرد بقدر ما هي تذكير للحكومة بواجباتها نحو مواطني شرق السودان وضرورة إنفاذ اتفاقية الشرق. وحول دعوة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو للمطالبة بتقرير المصير، اعتبرها موقفاً تفاوضياً القصد منه السلام ومخاطبة جذور مشكلة الحرب في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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