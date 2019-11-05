النائب العام ووزير العدل يناقشان تعديل قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد وعدد من القوانين

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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ناقش مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام في لقائه اليوم الثلاثاء مع مولانا نصر الدين عبد الباري وزير العدل تعديل قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد وتعديل عدد من القوانين بما يتماشى مع ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
كما ضمت منضدة الاجتماع بحسب صحيفة (اليوم التالي) مناقشة أعمال لجان أحداث سبتمبر من العام 2013م، وأراضي السلطة القضائية وملف النقل النهري وملفات الفساد والملفات المشتركة التي توجد مرجعيات لها بوزارة العدل واللجان التى شكلت وتقاريرها السابقة.
ويأتي ذلك في فى إطار الاجتماعات المستمرة بين النائب العام ووزير العدل، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات على مستوى المؤسستين وعلى مستوى لجان التحقيق والتحري التي شكلها وسيشكلها النائب العام مستقبلاً.
وتوافقاً على التعاون واستمرار الاجتماعات إنفاذاً لما جاء بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لأجل الإصلاح القانوني والبناء الهيكلي للمؤسسات العدلية لسيادة حكم القانون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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