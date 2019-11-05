قائد”الدعم السريع” بغرب دارفور يزور نزيلات اردمتا

تفقد قائد قوات “الدعم السريع” قطاع غرب دارفور، المقدم موسى حامد أمبيلو، يوم الثلاثاء خلال جولة له، النزيلات بسجن اردمتا بولاية غرب دارفور، واطمأن على أوضاعهن وقدم لهن مساعدات مادية وعينية.

وأكد قائد العمليات بـ”الدعم السريع” قطاع غرب دارفور، المقدم محمد آدم إيدام، بحسب الشروق – أن المبادرات الإنسانية والمجتمعية لقوات “الدعم السريع” تأتي إنفاذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات “الدعم السريع”، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يعطي قضايا المواطن أولوية قصوى.

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وعدّد إيدام الجهود المجتمعية والإنسانية التي قامت بها قوات “الدعم السريع” قطاع غرب دارفور، والمتمثلة في تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتقديم المعينات الأساسية لمعسكرات النزوح وقرى العودة الطوعية للنازحين، بجانب مساعدة الرُحّل من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم في مساراتهم وأماكن تجمعاتهم،مبيناً أن الهدف من كل ذلك تقديم العون للشرائح الأكثر حاجة في المجتمع.

من جانبه، أشاد مدير سجن اردمتا، رائد شرطة محمد جبريل، بالجهود التي تقوم بها قوات “الدعم السريع” مبيناً أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في نفوس النزيلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)