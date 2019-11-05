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إعلان للمباحث والكلاب الشرطية لجلسة الغد في قضية الشهيد أحمد الخير

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-نوفمبر-2019

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إعلان للمباحث والكلاب الشرطية لجلسة الغد في قضية الشهيد أحمد الخير

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أصدرت المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين في قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير، أوامرها بإعلان اثنين من شهود الدفاع هما العقيد محمد عابدين بصفته مسؤولاً من الكلاب الشرطية والملازم شرطة محيي الدين التابع للمباحث، للإدلاء بإفادتهما في قضية دفاع (38) متهماً من منسوبي جهاز المخابرات العامة يواجهون اتهامات بالاشتراك في الاحتجاز غير المشروع والتعذيب حتى الموت للشهيد أحمد خير.

وبحسب صحيفة (اليوم التالي) فإن الإفادة المقدمة للقاضي الصادق عبد الرحمن الفكي في جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء فإن الشرطة تابعت إجراءات إعلان الشهود إلا أن وحداتهم طلبت الأسماء كاملة إلى الاسم الرابع، ووقفت المحكمة على طلب محامي الدفاع الوسيلة هجو بتأخير سماع خبير المعامل الجنائية كشاهد الدفاع الثاني لحين سماع شهود طابور الشخصيه وفقا للترتيب، وعليه قررت المحكمة إعادة إعلان الشهود لجلسة غد الأربعاء المنعقدة بمجمع محاكم أم درمان وسط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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