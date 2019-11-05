الحكومة الانتقالية تسعى إلى تأمين مخزون إستراتيجي من الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مجلس الوزراء السوداني، “إن الحكومة تسعى إلى استيراد كميات إضافية من الوقود، لبناء مخزون استراتيجي، بهدف تغطية احتياجات البلاد أثناء التوقف الجزئي لمصفاة “الجيلي”، لصيانتها في الفترة من فبراير وحتى أبريل 2020”.

وأوضح مجلس الوزراء – في بيان – أنه استمع، خلال جلسته اليوم “الثلاثاء”، إلى تقرير حول موقف إمدادات الوقود قدمه وزير الطاقة والتعدين رئيس اللجنة الوزارية لمتابعة موقف إمدادات الوقود عادل علي إبراهيم، حيث اطمأن خلاله المجلس على الترتيبات الجارية لاستيراد تلك الكميات.

كما استمع مجلس الوزراء السوداني إلى تقرير حول موقف إمداد الدقيق والدواء، ووجه وزارة المالية بضرورة الإسراع في توفير كافة الاحتياجات من النقد الأجنبي، لاستيراد الدواء، الذي يفي المخزون الحالي منه ثلاثة أشهر.

واستعرض المجلس تقريرا للجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة، والذي تضمن تنفيذ الحلول المؤقتة وخطط الحلول الاستراتيجية على المدى البعيد لأزمة المواصلات.

وفي هذا الصدد، وجه مجلس الوزراء السوداني بمتابعة تنفيذ التوصيات لحل مشكلة المواصلات، والتي من أبرزها تشديد الرقابة الشرطية على المحطات المختلفة، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في إصلاح الطرق، التي بدأ العمل بها، حيث تم إصلاح 20 ألف متر مربع في الخرطوم في إطار حل أزمة المواصلات، التي تعتبر رداءة الطرق والمحطات أحد أسبابها.