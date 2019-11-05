ولاية”الخرطوم” تتجه لتجربة أسواق المنتجين

الخليج 365 :

تتجه محلية الخرطوم لتطبيق تجربة أسواق المنتجين والمعمول بها عالمياً والتي تستهدف طرح السلع الغذائية الأساسية من المنتجين أو الموردين أو المصنعين للسلع مباشرة للمستهلكين دون وسطاء أو أعباء ضريبية، مما يسهم في خفض الأسعار.

ووجه اجتماع موسع عقد بمباني المحلية بضرورة وضع دراسة عاجلة للأسواق من أجل زيادة التنافس التجاري لتركيز تداول سعر السلع بالأسواق الموازية. وأقر الاجتماع الذي عقد الثلاثاء لمناقشة موجهات موازنة العام 2020 في مرحلة القراءة الثانية بأهمية اتخاذ إجراءات واقعية وعملية لمعالجة قضايا تخفيف أعباء المعيشة وتحسين معاش الناس بعيداً عن الحلول التقليدية والإجراءات السابقة المتخذة في هذا الصدد.إلى ذلك، شدد الاجتماع على أهمية تنمية الإيرادات لتوجيهها للخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الموازنة في إطار النظافة وإصحاح البيئة وتوفير فرص التعليم وتهيئة البيئة الملائمة بالمدارس وتعزيز مقومات الأمن بالمحلية ضماناً للاستقرار والتنمية المستدامة، كما وجه باستكمال جميع المشروعات الخدمية والإنتاجية والتي شارفت على الانتهاء لإدخالها ضمن المنظومات الإنتاجية المتكاملة والتي تعتبر من أولويات خطة الولاية للعام 2020.