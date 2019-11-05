حرية.. سلام.. عدالة.. بقلم رجاء نمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير خلال المؤتمر الصحفي مساء أمس الأول رداً على إطلاق سراح النزلاء وفقاً للمادة (208) العفو العام لم تجد ارتياحاً من أاسر النزلاء وكذلك نزلاء السجون الذين تكهنوا قبل انطلاقة المؤتمر بسماع مايخدم قضيتهم حيث إن كل النزلاء البالغ عددهم (30) ألفاً تقريباً فى كل سجون السودان إلتفوا حول التلفاز يمنون أنفسهم بخبر يقين عندما طلب المتحدث طارحاً سؤالاً مباشراً للحرية والتغيير ودورهم في الإفراج عن نزلاء السجون الذين زجت بهم حكومة الإنقاذ وسياساتها خلف الأسوار وحسب الاتصالات التى تلقيتها من مئات الأسر داخل الخرطوم وخارجها فإن إجابات الشيخ كانت محبطة بالنسبة لهم باعتباره أول من اكتوى بنيران الإنقاذ وأصبح في المعارضة والمتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير إستبشر النزلاء وأسرهم خيراً حيث إنهم رأوا إنه بحديثه إعتبر أن نيران الإنقاذ (صديقة) وأطلق رصاصة الرحمة على جميع نزلاء السجون في السودان وأسرهم الذين اعتبروا وفق ما تلقيته من اتصالات أن حديثه لايشبه الثورة ولا شعاراتها وأحبط آمال وتطلعات أكثر من (30) ألف سجين ينتظرون (الحرية والسلام والعدالة) وأسرهم الممتدة على ربوع الوطن الجريح والذي لم يتعافى بعد من جراحات ومرارات حكم الإنقاذ

فإذا كان شعارهم الذي يرفعونه لايحقق عدالة اجتماعية لنزلاء السجون فلمن هم يريدون تحقيق هذه الحرية والعدالة يا ترى؟.

هذا ملخص لمكالمات طويلة لم يتوقف هاتفي عن تلقيها حتى كتابة هذه الأسطر أنقلها بشفافية للفائدة العامة وحسب تقديراتي إن على الحرية والتغيير الإلمام أكثر بقضايا السجون وهي دعوة للجلوس مع النزلاء الذين ساندوا هذه الثورة بالإضراب عن الطعام دعماً لها وفي الخارج شارك الآلاف من أبنائهم في الوقفات التي دعت لها الحرية والتغيير هنالك ظلم وقع على المجتمع السوداني تضررت منه الأسر كثيراً تشرد الأبناء وترملت نساء بسبب بقاء أزواج داخل السجون بسبب مادة يبقى إلى حين السداد حيث ودعت نزلاء الهدى خلال شهر إثنين مكثا خلف القضبان إلى أن وافتهم المنية.

إن العفو العام ليس بالأمر القاسي فالإنقاذ عندما جاءت في العام 89 لم تكن ترفع شعارات الحرية والعدالة والسلام ولكنها أصدرت العفو العام وأسقطت نصف المدة وأعطت الجميع فرصة تسامح التي أتوقع أن تكون هي الأكبر خلال الحكومة الانتقالية حيث إن كثيرين أعلنوا توبتهم ورغبتهم الأكيدة في الانخراط في التنمية بل وتقديم مساعدات للسجون نفسها لخلق بيئة تحفظ حقوق الإنسان وكرامته.

حديث أخير

القضية ليست إطلاق سراح نزلاء بل مشروع دولة أساسها الحرية والسلام والعدالة.