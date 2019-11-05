عبد اللطيف بوي : باقٍ في الهلال ولا صحة لشائعة إحترافي بقطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد قائد فريق نادي الهلال، عبد اللطيف بوي، سعادته بالاستمرار في الدفاع عن ألوان الفرقة الزرقاء، نافياً في تصريحات خاصة “باج نيوز” اتجاهه للاحتراف بدولة قطر.

وقال بوي لـ “باج نيوز” إنه استأذن في المغادرة إلى الدوحة لمدة “72” ساعة لقضاء أمر خاص، مضيفاً بأنه “لم يتلقْ أيّ عرض من نادي المسمير القطري، أو من أيّ نادي آخر سواء داخل أو خارج البلاد.

وقطع بأنه لن يغادر أسوار النادي في الوقت الحالي، حتى في حال تلقيه عرضاً أوروبياً، موضحاً بأنه لن يبيع الهلال الذي فتح له أبواب الشهرة، كما ولن يغادره في هذا الظرف الحرج حيث يعاني النادي من إصابة عدد من نجومه المسجلين بالكشف الإفريقي.

واصفاً الحديث عن مغادرته أسوار “المقبرة” بأنه محض إشاعات مغرضة وغير صحيحة، وتساءل: لا أدري ما الهدف من هذه الشائعة”.

وأبان كابتن الهلال عن احترامه للجهود التي يبذلها مجلس إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه لأجل تحقيق نتائج ممتازة في البطولات المحلية والقارية.