لا خوف على المنتخب الوطني في الجوهرة الزرقاء.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ ٣ وجوه جديدة للمنتخب لأول مرة في مواجهة ساوتومي

▪︎ محترفان من هولندا ورومانيا وشيبوب من الدوري التنزاني

▪︎ الاختيارات تتجاهل نجوم الممتاز وتركز على اربعة فرق فقط

▪︎ مفاجآت الكرواتي تتواصل واختيار لاعب متوقف من دون نادي

▪︎ حراسة المرمى في خطر في عدم مشاركة يونس وتراجع مستوى اسحق وأخطاء ابوعشرين

▪︎ السودان يعلن قائمته ويراقب مواجهة غانا وجنوب افريقيا

▪︎ لماذا قل حماس اخطر ثلاث لجان في اتحاد الكرة ،،!!؟

▪︎ لجنة الانضباط تؤجل قرارها في حارس المريخ ل ٢٤ ساعة ،،

▪︎ الهلال يترقب قرار لجنة الاستئنافات بخصوص نجم اسود الجبال

▪︎ كابتن الهلال يربك حسابات الجهاز الفني للبطولة الافريقية

▪︎ الغموض يكتنف مصير نجم الكرة محمد عبدالرحمن ،،،،

▪︎ لماذا الهلال افضل للغربال في المرحلة القادمة ،،!؟

▪︎ المريخ يتحرك تجاه نجومه المفكوكيين ويركز على الثلاثي ،،

▪︎ كلام خطير لمحترف المريخ لومامي ولماذا الصمت من ادارة الكرة !!؟

▪︎ المريخ والخرطوم الوطني صراع من نار ،فهل يشارك “الجوعان ” ،،!؟

▪︎ صدامات نارية في ابطال اوربا؛ برشلونة على اعتاب التاهل ودورتموند للثأر من الانتر

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# ترقب وانتظار لانطلاقة مجموعات امم افريقيا الكان والتى ستحتضن نهائياتها الكاميرون

١٢ مجموعة تتصارع ليتأهل من كل واحدة منها منتخبان يشاركان في النهائي ما عدا طبعا المجموعة التى تصم منتخب الكاميرون البلد المنظم او المستضيف ،،

السودان أعلن بالامس قائمته لمباراتي ساوتومي بالجوهرة الزرقاء ثم جنوب افريقيا بجوهانسبيرج ١٩ من نفس الشهر،،

الجديد في تشكيلة المنتخب ضم ولاول مرة ثلاثة لاعبين من دوريات خارجية

شيبوب من سيمبا التنزاني بهد ان رضى عنه الجهاز الفني مؤخراً وتجاهله طيلة فترته مع فريقه الهلال وتالقه السابق،،

ومن هولندا تم اختيار احمد يونس لاعب وسط

ومن رومانيا تم اختيار يس حامد مهاجم

لاعب وسط وآخر مهاجم ، ونتمنى ان يكونا اضافة وفاتحة شهية للمزيد من الاختيارات ،،

# طبعا لا تخلو اختيارات كرواتي المنتخب ومساعدوه من مفاجآت وكأنهم لا يشاهدون الممتاز ولا نجومه المتألقة

والمشكلة انهم يحصرون نفسهم في الهلال والمريخ ونجوم لا تشارك ومستوياتها متراجعة ومتواضعة ،،

حارس المريخ ابوعشرين في تراجع لمستواه وأبعده مدرب المريخ عن مباراة حي الوادي ولو لا طرد منجد ربما استمر منجد في المشاركة ،،

في الهلال يونس لا يشارك من مدة وهناك تراجع ملحوظ في مستواه ، وكذلك الحارس اسحق مع اهلي شندي وما تعرضت له شباكه من اهداف على سبيل المثال مباراة الهلال ، اهداف من خارج الصندوق يسال عنها ،،

في وقت تألق فيه اكثر من حارس في المباريات السابقة سواء حارس هلال الابيض او الامل عطبرة او مريخ السلاطين ،،

ومن مفاجآت الكرواتي اختيار لاعب لا نقول عاطل عن العمل وانما من دون فريق ، اين يلعب وأين شاهدوه وما السر في التمسك به ، انه اللاعب حسين الجريف ،،،

يختارون لاعب لا يشارك ويتجاهلون لاعبين في كامل المشاركات والجاهزية ،،

وحتى نزار حامد نجم الهلال الموقوف افريقيا مع فريقه يلعب أشواط او فترات قليلة وقد يكون بعيد عن الفورمة الكاملة والجاهزية ،،

اعتقد ان مباراة ساوتومي على ارضنا هي الاهم ليس لان الخصم مغمور ولكن لانها على ارضنا فاذا لم نفز على ارضنا فماذا نتوقع خارج ارضنا ، والمباريات السابقة والمنتخبات السابقة ليست بمقياس كونه المنتخب يفوز خارج ارضه وبتواضع داخل ارضه ،،

السودان سيلعب مباراة ساوتومي وفي نفس الوقت سيراقب مباراة غانا وجنوب افريقيا من نفس المجموعة والتى ستلعب في غانا ،،

# المباراة القادمة لمنتخبنا بعد ساوتومي ستكون في جنوب افريقيا في مواجهة منتخبها ،،،وجولتان ستكونان حاسمتان الى الحد البعيد ومعروف انه في النهاية منتخبان يترشحان ،،

السودان ليس مرشحا قياسا على المستويات والتصنيف ولا حتى المحترفين ،هذا اذا تجاهلنا سوء الاختيار وكذلك المدرب الذي يلفظ أنفاسه الاخيرة ولو لا مخاوف الاتحاد من المشاكل والشروط الجزائية لكان في الباي باي من بعد مباراة تنزانيا والتى ما كان لها ان تتأهل بعد ان خسرت على ملعبها ،،،

الحسنة الوحيدة هذه المرة قد تكون في تحويل المباراة لإسناد الجوهرة الزرقاء بنادي الهلال

ملعب الهلال لبس حلة زاهية في الفترة الاخيرة وأصبح اكثر جاهزية ،،،

ونتمنى ان يجد منتخبنا الدعم والمساندة رغم الاحباطات السابقة ، خاصة وان هناك جديدا ممثلا في المحترفين من الدوريات الأوربية ،،،

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لحن الختام

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# التركيز على تشكيلة المنتخب الوطني من اللاعبين المحليين ركزت على اربعة فرق من الممتاز الهلال والمريخ وهلال الابيض واهلي شندي ،،

من الهلال ثمانية لاعبين يونس الطيب ،اطهر والسمؤال وبويا والشغيل وابوعاقلة ونزار حامد ووليد الشعلة

ومن المريخ ستة لاعبين ابوعشرين واميركمال وبيبو ومحمد الرشيد والتش ورمضان عجب

من اهلي شندي لاعبان الحارس اسحق والمهاجم ياسر مزمل

من هلال الابيض لاعب واحد معاذ القوز ،،،

وهناك حسين الجريف من دون نادي

بجانب مجموعة الخارج شيبوب سيمبا التنزاني و احمد يونس من دي آس او في الهولندي و يس حامد من او آس كي الروماني ،،

# احدث انفراد الجوهرة الرياضية بخبر احتراف

كابتن الهلال بويا في قطر ردود أفعال كبيرة خاصة بعد تاكيد الخبر واصرار اللاعب من اجل إبرام الاتفاق النهائي بعد الكشوفات الطبية ،،

وكان اللاعب قد أجل سفره بسبب المنتخب واصرار إدارته على تواجده في هذه الفترة .. وكان اللاعب قد طلب تأشيرات لاسرته

نعم سيلعب مع الهلال حتى نهاية العام ولكن الهلال سيفتقده في اللفة الحاسمة لآخر الجولات وهذا يتطلب جهدا وتحركا كبيرا للجنة التسجيلات وتدعيم عمق الدفاع والا فان الجهاز الفني سيجد نفسه للمزيد من التوليف من بين لاعبيه الحاليين ،،

وحتى الان حركة الهلال وبطئها تجاه حسم امر التجديد للاعب بويا ،سيفقده ، فان لاعبين اخرين اكثر أهمية ربما يغادرون ايضا وعلى رأسهم بشة الصغير مستقبل الهلال

قبل اكثر من أسبوعين أثرنا امر اللاعبين المفكوكيين وقلنا يحركهم وكلاء اللاعبين وهم خطر على الهلال لو حاولنا ان نقارن بما يمكن ان يقدمه الهلال وما سيتلقونه من دولارات تعادل أموالا مضاعفة ،،

حتى الان الهلال لم يحسم امر المفكوكيين واقناعهم ، والتوقيع معهم للعب شهرين ما قبل التسجيلات ليس بالأمر الكافي ،،

كيف هذا مع ملف المفكوكيين والأهلة يؤملون في نجوم التسجيلات واللاعبين مطلقي السراح من المريخ خاصة الثنائي محمد الرشيد و الغربال

وبالمناسبة إرهاصات انتقال اللاعبين للهلال جعل المريخ يتحرك ويكون لجانه ويعطي أولوية وأهمية للثنائي بجانب رمضان عجب والتكت ،،

لو لا مشكلة الهلال الافريقية لكان الامر اكثر من عادي ولكن الان تحدى ابطال افريقيا هو المسيطر على الساحة الهلالية ،،

ترى ماذا تحمل الايام القادمة ، هل يفقد الهلال المزيد من اللاعبين ام تصدق التوقعات ويوقع اخطر الصفقات ،،،

# نعم ، لماذا قل حماس اخطر ثلاث لجان في اتحاد الكرة

لجنة المسابقات وما يقارب الشهر لا تنظر في شكوى الهلال وحسمها ،،

لجنة الانضباط وتأخير القضايا والشكاوي ودونكم الان موضوع حارس المريخ منجد وفريقه بعد ان غاب عنه مباراتين ، فان المريخ سيلعب اليوم هل سيلحق بالمباراة ام تتضاعف العقوبة ام ماذا ،،،

وهناك لجنة الاستئنافات ايضا ، تأخير في حسم الاستئنافات ، لدرجة ان البعض منها اصبح يتأثر بما يثار ويكتب وهكذا ،،

هل من اجابة على قلة الحماس هذا ، والذي كان دفاقا مع البدايات ،،

لماذا يريد البعض ان يعيدنا للعهود السابقة ،،،عهود مولانا سمير وتلك الضغوط والتأثيرات وغيره وتداخل المواسم ،،

ودونكم موضوع بكرى المدينة الذي استمر على مدى موسمين فهل يعقل هذا ،،!!؟

# لجنة الانضباط أجلت قراراتها بخصوص حارس المريخ ل ٢٤ ساعة ،خير ،،،

# الهلال يترقب قرار لجنة الاستئنافات بخصوص نجم اسود الجبال ،،ما مصير شكوى الهلال اذا رفض الاستئناف ،،

ادارة الهلال تقول ان حيثياتها جامدة على قول المصريين واذا رفض الاستئناف واعتمدت على ذلك لجنة المسابقات فان الهلال سيستانف مجددا الى لجنة الاستئنافات بحيثيات مختلفة ،،يحلها الشربكة ،،

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الحالة

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# الغموض يكتنف موقف النجم محمد عبدالرحمن ، هل يريد العودة والتجديد مع المريخ ام يريد العودة للهلال ،ام يفكر في الاحتراف الخارجي ،،

اعتقد ان اللاعب وبسبب الاصابة وما فقده يحتاج لإعادة تأهيل وظهور من جديد حتى لا يفقد قيمته ، فمن الاولى ان يفكر في اللعب المحلي والأفضل له اذا كانت هناك عروض حقيقية الهلال لان اللاعب يمكن ان يلعب افريقيا ،،،

اما اذا وقع للمريخ فسينتظر طويلا وسيطول الانتظار حتى انطلاقة المشاركات الخارجية من جدبد ما يقارب العام تقريبا ،،

# امر مؤسف ان يصدح محترف في المريخ عبر الميديا او الصفحات الاجتماعية وللأسف الشديد بعضها مريخي ، ويقول انه مهمل ، لا يأكل ولا يشرب ولا يستلم حتى مرتبه ،،

ما راي القطاع الرياضي ودائرة الكرة قبل الجهاز الفني وإدارة المريخ ،،!!؟

لماذا تعطون الفرصة للمعارضين بهذه الصورة ،،وهل هذا يشرف نادٍ كبير او السودان الذي اشتهر بكرمه تجاه الآخرين ناهيك عن حق لشخص لم يجف عرقه بعد من عمله سواء في التمارين او المباريات او الحل او الترحال ،،ما لكم كيف تدبروا النادي ،،!!؟

اليوم يواجه المريخ الخرطوم الوطني ، فهل يشارك ” الجوعان ” ،،، أدركوا لومامي ،،،!!

# صدامات نارية اليوم وغدا في ابطال اوربا في مجموعة الموت يسعى برشلونة للفوز من اجل التاهل بينما يحتدم الصراع بين دورتموند والانتر من اجل مرافقته..

وتتفاوت بقية المباريات فالفوز يؤكد تاهل السيتي والبافاري وباريس سان جيرمان ويقرب الريال اكثر..