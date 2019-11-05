إرتفاع غير مسبوق لجرام الذهب في أسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعاً كبيراً في أسواق الخرطوم، حيث بلغ سعر الشراء للجرام عيار (21) 3700 جنيه، وبلغ سعر البيع للجرام 3200 جنيه. وقال عبد الرحمن عثمان صاحب مجوهرات بالخرطوم لوكالة السودان للأنباء، أن أسعار الذهب بأنواعه المختلفة (كويتي وبحريني وتركي وسعودي) ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار واهتمام الأسر بالاحتياجات الأساسية، وشهدت الأيام الماضية ركوداً في حركة البيع والشراء. المادة السابقة كبيدة اااهـ ..!!.. بقلم اشرف خليل المقالة القادمة المكتب التنفيذى .. كوارث وبلاوي.. بقلم معاوية الجاك

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