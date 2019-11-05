إرتفاع أسعار السلع وإتحاد العمال يكشف عن توزيع سلة الشتاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة في أسواق بالخرطوم، عن زيادة مضطردة في أسعار السلع خاصة الاستهلاكية، حيث بلغ سعر جوال السكر زنة (50) كيلو (1700) جنيه بدلاً عن (1550) جنيهاً قبل ارتفاع سعر الدولار، فيما بلغ سعر جوال السكر زنة (10) كيلو (340) جنيهاً، بينما قفز سعر جركانة زيت الفول (1650) جنيهاً وبلغ سعر باكت الدقيق (410) جنيهات بدلاً عن (370) جنيهاً، بينما سجل سعر كرتونة لبن البدرة (3) كيلو (2.400) جنيه، وأرجع تاجر الجملة بسوق لييبا عثمان بابكر لـ(آخر لحظة) ارتفاع أسعار السلع إلى عدة أسباب، أهمها تصاعد سعر الدولار بالسوق الموازي، بجانب إيقاف الموردين نتيجة لعدم الاستقرار السياسي على حد قوله، بجانب إيقاف بعض الشركات عن التوزيع، موضحاً تذبذب سعر الدولار بين الصعود والهبوط، وأشار إلى وجود انكماش غير طبيعي من قبل المشترين هذه الأيام.

من جانبه حمّل الأمين العام لحماية المستهلك، د.ياسر ميرغني ارتفاع أسعار السلع إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وأوضح ياسر لتأخره (9) أسابيع في تعيين الوزير المختص بحماية المستهلك حسب ما نص القانون على حد قوله، واتهم الأمين العام في حديثه لـ(آخر لحظة) بعض التجار بعدم الأمانة ومخافة الله في المواطنين، وأضاف قائلاً: ليست لهم علاقة بالعمل التجاري، مبيناً لأن التاجر تقي وقوي وأمين وجرئ ورؤوف ورحيم، وأكد أن تلك الصفات غير موجودة عند بعض التجار، مشدداً على ضرورة فرض هيبة الدولة على الأسواق من خلال وضع قوانين صارمة تحد من جشع وطمع التجار بدلاً عن الحديث النظري الذي ظلت تطلقه وزارة التجارة من وقت لآخر، بالمقابل كشف نائب رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم، حامد عوض الله عن اكتمال الترتيبات والإجراءات لتوزيع (20) ألف سلة لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص، ابتداءً من الأسبوع المقبل، وقال حامد لـ(آخر لحظة) إن السلة تحتوي على (7) أصناف من السلع الرئيسة وبأسعار معقولة وبالأقساط لـمدة (10) أشهر، وأكد أن السلة تهدف إلى تكسير الفجوة بين أسعار السلع بالسوق، بجانب تخفيف الضغوطات عن العاملين خاصة وأن هنالك غلاءً فاحشاً في أسعار السلع بالأسواق، وتوقع أن تلعب سلة الشتاء دوراً كبيراً في انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الأيام المقبلة.