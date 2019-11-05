مجلس الوزراء يطمئن على موقف إمدادات الوقود

التاريخ: 05-نوفمبر-2019
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استمع مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، إلى موقف إمدادات الوقود من وزير الطاقة والتعدين، ووجه المجلس بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود لبناء مخزون استراتيجي، تحسباً لتوقف مصفاة الجيلي لأعمال الصيانة من فبراير وحتى أبريل.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء وجه بالاستمرار في استيراد الوقود حتى لا تتأثر إمدادات الوقود في البلاد بسبب التوقف الجزئي للمصفاة من أجل الصيانة.
إلى ذلك استمع مجلس الوزراء أيضاً إلى موقف إمدادات الدقيق والدواء، مبيناً أنه تمت مراجعة الأرقام الواردة في التقارير باعتبار أن بعض هذه الأرقام لم تكن دقيقة وقد طلب المجلس من الجهات المسؤولة مراجعة بعض هذه الأرقام وقال إن حوالي 80% من الأدوية المطلوبة هناك مخزون منها يكفي لأكثر من 3 أشهر، مبيناً أن هناك بعض الأدوية يكفي مخزونها لأقل من شهر، لذلك وجه مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير نقد أجنبي لاستيراد هذه الأدوية.
كما استمع مجلس الوزراء بحسب الشروق – إلى تقرير من وزير الزراعة حول موقف الموسم الزراعي خاصة في المشاريع الزراعية المطرية والمروية المختلفة، مبيناً أن المساحة المزروعة لهذا العام زادت بنسبة 13% وهذه مسألة مبشرة خاصة وأن الخريف كان جيداً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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