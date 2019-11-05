ظهرت الاعلامية شهد المهندس بصورة لافتة في اولى الحلقات الدرامية التي يقدمها الممثل الكوميدمي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي (برهومي) وذلك عبر سلسلته الدرامية الجديدة التي اطلق عليها اسم (التهاب). ولعبت المهندس خلال الحلقة الاولى دور فتاة من عامة الناس تستقل المركبات العامة لتلفت بجمالها محصل التذاكر (الكمساري) الذي يحاول لفت انتباهها الا انه يتفاجأ بعدد من ركاب الحافلة يحاولون التقرب اليها من خلال دفع قيمة المشوار حيث يدعي كل واحد منهم بانها معه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: المذيعة شهد المهندس تتسبب في أزمة بين ركاب حافلة في المواصلات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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