رئيس المجلس السيادي يؤكد استقلال النيابة العامة وسيادة حكم القانون

اكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة على استقلال النيابة العامة وسيادة حكم القانون، ووعد بدعم النيابة العامة بالمعينات والمباني اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها في المرحلة الإنتقالية والتاريخية التى تمر بها البلاد. جاء ذلك لدى لقائه اليوم الثلاثاء، مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام لجمهورية السودان.

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وثمّن النائب العام خطوة رئيس مجلس السيادة في تسهيل مهام أعمال النيابة العامة والتي ستعمل بجانب الجهات العدلية المختصة على سيادة حكم القانون لينال كل مرتكبي الجرائم المختلفة والانتهاكات الصارخة عقابهم وفقا لما تنص عليه القوانين السارية في البلاد.

وأشار مولانا الحبر بحسب (اليوم التالي) إلى ضرورة إجراء تعديلات في بعض القوانين وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية المال العام وتخريب الاقتصاد ومكافحة الفساد وفقا للعهد الدولي الخاص بمكافحة الفساد 2005م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)