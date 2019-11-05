ضبط (190) طرداً من الملابس المستعملة في طريقها للأسواق

Advertisements

تصدت إدارة المعلومات والعمليات فرع الخرطوم بالإدارة العامة لمكافحة الطريق لعملية إغراق الأسوق بولاية الخرطوم بكميات كبيرة من الملابس المستعملة (القوقو)، حيث ضبطت الإدارة (190) طرداً من الملابس المستعملة، بالإضافة إلى (1856) كرتونة كريمات كبيرة ممنوعة، كانت الطرود والكريمات مخبأة داخل شحنة (أمباز) على متن شاحنتين كانتا بمنطقة خلوية غربي أم درمان في طريقهم للعاصمة.. وجاءت عملية إفشال المحاولة عقب توفر معلومات دقيقة لقوات الإدارة العامة لمكافحة التهريب. عن عملية التهريب.

وأوضح اللواء صلاح الدين الحمري مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بحسب صحيفة آخر لحظة نقلاً عن (المكتب الصحفي للشرطة) أن المضبوطات تأتي في إطار العمل الروتيني لقوات مكافحة التهريب، موضحاً أنه تم ضبط شاحنة كبيرة (zy) محمل على متنها (779) كرتونة كريمات ومستحضرات التجميل مخبأة داخل 122 جوال أمباز بغرض التمويه، وضبط عربة (ZS) تحمل (1077) كرتونة كريمات كبيرة و(30) كرتونة صابون تشادي، ذاكراً ضبط (190) طرد ملابس مستعملة ممنوعة، وأشاد الحمري بقوات الإدارة العامة لمكافحة التهريب وضبطياتها المتلاحقة في شرق البلاد مخدر الشاشمندي والإبل، وبغرب البلاد الكريمات وضبطيات السلاح، وذلك بفضل مهنيتهم العالية وتفانهيم في العمل، حاثهم علي بذل المزيد من الضبطيات لقلع جذوة التهريب والمحافظة على اقتصاد البلاد وأمنها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)