حوافز تشجيعية للمستثمريين السعوديين

أعلن الأمين العام المكلف للجهاز القومي للاستثمار الأستاذة نعمات محمد التجاني، حوافز تشجيعية للمستثمرين السعوديين للاستثمار في عدد من المجالات، بجانب تذليل العقبات كافة التي تعترض المستثمرين وتسهيل الإجراءات بواسطة النافذة الموحدة وتقديم التسهيلات.

Advertisements

والتقت نعمات، يوم الثلاثاء، وفداً من المستثمرين السعوديين، وبحثت جملة من القضايا المتعلقة بدفع حركة الاستثمار وبحث الفرص المتاحة للاستثمار السعودي بالسودان.

وأشاد محمد العبيدي رئيس الوفد وعضو غرفة التجارة والصناعة السعودية،بحسب الشروق – بالعلاقات الوثيقة التي تربط الدولتين ورغبة المملكة في توجيه استثماراتها للسودان.

واستمع لتنوير حول قانون الاستثمار والمجالات المتاحة والرؤى المستقبلية لإقامة المحفظة الاستثمارية للتأمين على أموال المستثمر والجهود المبذولة لتنفيذ الخارطة الاستثمارية القومية، ويضم الوفد عدداً من المستثمرين في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)