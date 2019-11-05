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الخرطوم :تخفيض رسوم السكن الشعبي

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-نوفمبر-2019

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الخرطوم :تخفيض رسوم السكن الشعبي

أعلن الفريق ركن أحمد عبدون حماد والي ولاية الخرطوم عن تسهيلات في إجراءات وسداد أقساط السكن الشعبي بالولاية.

 

جاء ذلك خلال لقائه ظهر اليوم الثلاثاء بعدد من المواطنين للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة منهم في مجال الإسكان الشعبي والأراضي السكنية والزراعية والشؤون الاجتماعية والذي حدد له يوم الثلاثاء من كل أسبوع .

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وأعلن عابدون عن إصداره قراراً قضى بتخفيض رسوم السكن الشعبي من ٤٠ ألف إلى ٣٠ ألف جنيه مقابل دفع مقدم ١٠ ألف جنيه وسداد المتبقي خلال ١٠ سنوات بدلاً عن ٥ سنوات .

 

وقال الوالي بحسب سونا – إن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه ولايته لدعم الشرائح الضعيفة وتأمين متطلبات العيش الكريم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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