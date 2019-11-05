السجن لمدانين بنهب تاجر إسبيرات

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قضت محكمة جنايات أم درمان غرب بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة عامين وذلك في مواجهة (4) مدانين من بينهم نظامي تمكنوا تحت تهديد السلاح من السطو علي محل اسبيرات ونهب مبالغ مالية قدرت بنحو (35) ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد من إطارات السيارات.

وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة آخر لحظة – إلى أن الشاكي كان قد دون بلاغاً بقسم شرطة أم درمان غرب قال في مضمونه بأن مسلحين قد هجموا عليه داخل متجره وهم يحملون بندقية كلاشنكوف، وقاموا بنهبه مبلغاً من المال، بالإضافة إلى إطارات مركبات، وكثفت المباحث تحرياتها وألقت القبض على المتهمين ودونت في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة (175) من القانون الجنائي المتعلق بالنهب، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة في مواجهتهم الإدانة والعقوبة أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)