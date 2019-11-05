بالفيديو : عامل يضحي بحياته وينقذ راكباً بعد سقوطه أمام القطار

وكان جون أوكونور، مشغل قطارات سابق تمت ترقيته إلى مشرف نقل بهيئة النقل السريع بمنطقة باى فى أوكلاند، متواجداً على الرصيف فى الساعة 5 و20 دقيقة مساء، وكان يوجه حشوداً خرجوا من مشاهدة مباراة لكرة القدم الأمريكية.

وفى لقطة الفيديو، التى نشرتها قناة NBC News ظهر أوكونور وهو ينقذ حياة الرجل، الذى كان فى حالة سكر، بحسب بيان لهيئة النقل، أمس الاثنين، وقام بخطوة خاطئة جعلته يسقط أمام مسار القطار.

وصاح أوكونور بالرجل ليعود إلى الرصيف، وعندما لم يتحرك بسرعة كافية، ومع اقتراب القطار، أمسكه أوكونور من كتفيه وسحبه إلى أعلى قبل لحظة من وصوله.

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وبحسب اليوم السابع وصفت هيئة النقل السريع بمنطقة “باى” بكاليفورنيا، والتى عمل لديها اوكونور منذ أكثر من 20 عاماً المنقذ بأنه بطل متواضع، وما قام به بالإنقاذ المذهل.

وقام تونى باديلا، الراكب الذى كان على الرصيف وشهد عملية الإنقاذ، بنشر فيديو على تويتر لأوكونور والرجل يحتضنان بعضهم بعد الإنقاذ.