التاريخ: 05-نوفمبر-2019
43 مشاهدة
توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة، أن تستمر درجات الحرارة العظمى في المحافظة على معدلاتها المنخفضة في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد.
وتوقعت الهيئة أيضاً أن ترتفع درجات الحرارة تدريجياً في بقية الأجزاء، خلال فترة التوقع.
وأشارت الهيئة بحسب الشروق – إلى أنه تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة، خفيفة إلى متوسطة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة في الأجزاء الشمالية الوسطى والغربية من البلاد خلال فترة التوقع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بانخفاض درجة الحرارة بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.