توقعات بانخفاض درجة الحرارة بالشمالية

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة، أن تستمر درجات الحرارة العظمى في المحافظة على معدلاتها المنخفضة في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد.

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وتوقعت الهيئة أيضاً أن ترتفع درجات الحرارة تدريجياً في بقية الأجزاء، خلال فترة التوقع.

وأشارت الهيئة بحسب الشروق – إلى أنه تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة، خفيفة إلى متوسطة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة في الأجزاء الشمالية الوسطى والغربية من البلاد خلال فترة التوقع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)