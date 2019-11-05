بالصور : قصور تحت الأرض.. صور مبهرة لأجمل محطات المترو فى الاتحاد السوفيتى سابقًا

على عكس محطات المترو العملية فى لندن وباريس ونيويورك، وكل مكان حول العالم، لم تكن محطات المترو في الاتحاد السوفيتي السابق مصممة فقط لمساعدة الناس على الانتقال من مكان لآخر، لكنها كانت تستخدم أيضًا كأعمال دعاية فنية، مزيج من النحت والعمارة والفن، والترويج فكرة أن الشيوعية ستعني “رفاهية جماعية” للجميع.

قضى المصور الكندي المولد كريستوفر هيرويج سنوات يصور هذه المحطات، ويوثق تصميماتها المتنوعة، وقام بتجميع صوره المذهلة في كتاب جديد بعنوان “محطات المترو السوفيتية”، الذي نشرته مؤسسة فورين للنشر، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

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وبحسب اليوم السابع يصف يومًا عاديًا أثناء العمل في المشروع: “الساعة 5 صباحًا، لقد نمت ساعتين فقط، ولكني أسحب نفسي من السرير، جذبتنى محطات المترو، حيث أنزل المصعد في عمق الأرض، بعض المحطات بعيدة جدًا، وتستغرق الرحلة خمس دقائق، وصلت إلى المنصة، مستيقظًا للغاية ومتحمسًا لتصوير هذه المساحة الخلابة: عالم تحت الأرض، بأفق بعيد وسماء ملموسة”.

وتعد محطات المترو مزيجًا رائعًا من الدعاية والفن والتصميم، فالعين تنجذب إلى علامات السيريالية الغريبة والفسيفساء الرائعة وتركيبات الإضاءة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)