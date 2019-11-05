الاتحاد الأوروبي يمول المسح الوبائي بـ9 ملايين يورو

يمول الاتحاد الأوروبي مشروع المسح الوبائي بتسعة ملايين يورو، والذي تنطلق فعالياته يوم الثلاثاء ويستمر لمدة أربعة أعوام ويستهدف ثماني ولايات هي: “سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، شمال كردفان، جنوب كردفان، غرب كردفان، كسلا والقضارف”.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تأهيل المعامل الولائية ونظام المسح الوبائي والتقصي الحقلي لأمراض الحيوان التي تؤثر في إنتاج الثروة الحيوانية، مما يؤدي لزيادة الإنتاج وتسهيل سبل كسب العيش.

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وأكد مدير إدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بوزارة الثروة الحيوانية د. خضر محمد الفكي،بحسب الشروق – أن من أهداف مشروع المسح الوبائي الثالث دعم سبل العيش لصغار المنتجين والرعاة.

وقال الفكي، على هامش ورشة المشروع التي عقدت بفندق (القراند هوليداي فلا)، إن المشروع يدعم الرعاة والمنتجين عبر صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة وتشخيص وحماية القطعان من الأمراض وزيادة إنتاجيتها وتسهيل تسويقها داخلياً وخارجياً. وأشار إلى أن السيطرة على أمراض الحيوان ستزيد من إنتاجية الحيوانات المختلفة سواءً كانت (أبقاراً أو ماعز أوضأن).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)