توقعات بمباحثات بين الخارجية السودانية والأميركية بواشنطن

توقعت مصادر إعلامية أن تجري وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، خلال زيارتها لواشنطن للمشاركة في اجتماعات سد النهضة بمشاركة مصر وإثيوبيا، مباحثات بوزارة الخارجية الأميركية حول العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.

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وينطلق يوم الأربعاء بالعاصمة الأميركية واشنطن، بحسب الشروق – الاجتماع الوزاري الخاص بسد النهضة الذي يشارك فيه وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث “السودان ومصر وإثيوبيا”، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية .

ووصلت وزيرة الخارجية إلى واشنطن، مساء الإثنين، مترئسة وفد السودان المشارك في الاجتماع والذي يضم م. ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، والسفير محمد عبدالله التوم مدير عام الشؤون الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)