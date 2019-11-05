تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مدرسة العبادي التابعة لجامعة الخرطوم….

الخليج 365:

أعلنت جامعة الخرطوم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مدرسة أحمد بشير العبادي لمرحلة الأساس التابعة لعمادة المدارس بجامعة الخرطوم، وذلك أثناء زيارة الدكتور بشير آدم عميد المدارس المكلف يوم الخميس الماضي، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمديرة الجامعة في فترة أقصاها أسبوعين من تاريخه. وقالت مدير جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى عبد الرحمن طه في بيان تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (إن ما وقع من أحداث يؤثر سلباً على العملية التربوية ويلقي بظلاله على سلوك التلميذات). وأضافت: (إن السلمية ونبذ العنف مبادئ سطرتها ثورة ديسمبر المجيدة ونسعى لترسيخها بين الطلاب والطالبات والتلاميذ والتلميذات).

وأعربت عن بالغ أسفها لما وقع من أحداث وقالت إن ما تعرض له الدكتور بشير من اعتداء سلوك غير تربوي يرفض مهما كانت الأسباب والدوافع. وناشدت إدارة جامعة الخرطوم الجميع بضبط النفس ووقف التصعيد واللجوء للحوار حلاً للمشكلة.