أكاديمي يطالب أمير الكويت وقف محاولاته حل الأزمة الخليجية لهذين السببين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمنّى الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الكبيسي أن يوقف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد محاولاته لحل الأزمة الخليجية، لسببين.

وأرجع “الكبيسي” السبب الأول إلى أنّ الشيخ صباح لا يتعامل مع رجال في دول الحصار لهم كلمة.

أمّا السبب الثاني –من وجهة نظر الكبيسي- فهو: ” أننا في قطر تأقلمنا مع الوضع ولا نريد الصلح مع دول الحصار”.وأثنى الكبيسي على صمود أهل قطر في وجه الحصار قائلاً: “لله دركم يا أهل قطر من أجل مبادئكم وقفتم صفاً واحداً أمام من يعاديكم”.وأضاف: ” شعب دولة قطر مع الحصار أثبت أن معدنه صلب وقاسي”.وتلعب الكويت، منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، التي اتهمتها بدعم الإرهاب والانحراف عن محيطها العربي، دور الوساطة لتسوية الخلافات بين الطرفين، إلا أن هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن حل القضية.