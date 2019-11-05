حمدوك: ورثنا تركة ثقيلة ولكننا سنعمل على تجاوزها…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قَال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إنّه لا يُمكن الاعتماد على الهبات لبناء اقتصاد البلاد، وأشار للإمكانَات الكبيرة التي تزخر بها، وأقرّ بالأزمة التي يُعاني منها الشعب، وأضاف: “ورثنا تركة ثقيلة لكننا سنعمل على تجاوُزها”.

وأكّد خلال مُخاطبته، نازحي معسكر “زمزم” بشمال دارفور أمس، أنّ تحقيق السلام والعودة الطوعية أولوية مُهمّة، ووعد بتمثيل النازحين في مُفاوضات السلام المقبلة، وتحقيق مطالب أهل المعسكرات كَافّة، والتزم بتحقيق العدالة والاقتصاص مِمّن دمّروا البلاد، وأعلن قيام مؤتمر جامع لقضايا السلام، ونبّه حمدوك لضرورة معالجة قضايا النازحين واللاجئين، وقال: “لذلك عملنا على الجلوس معكم لاستصحاب رؤاكم وقضاياكم”، وأضاف: “السلام إذا لم يعالج قضاياكم فلن يكون حقيقياً”.

وفي السياق، خاطب حمدوك، نازحي معسكري “السلام وأبو شوك”، وتعهّد بتحقيق جميع مطالب نازحي دارفور، وقال: “منذ قدومنا في أول يوم أكّدنا أنّ السلام أولوية لنا ولا بُدّ من تحقيقه”، وأضاف: “لن نرتاح أو يهدأ لنا بَالٌ ما لم نحقق مطالبكم”، ودعا الجميع للعمل سوياً لتحقيق هذه المطالب، وتابع: “رأيت كل الشعارات واللافتات المرفوعة التي تُشير إلى أنّ دارفور ما زالت تنزف”، وزاد: “سنعمل على مُعالجة هذه المشكلات كَافّة”.