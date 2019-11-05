شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حَمَلَ نازحون بمعسكري “أبو شوك والسلام” بولاية شمال دارفور أمس، لافتات مُناهضة لزيارة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك للولاية والتي وصلها أمس.

واعتبر نازحون، أنّ حكومة حمدوك لم تأتِ بجديدٍ، وقالوا: “نريد فعلاً حقيقياً وليس زيارات ولقاءات”، وأكدوا استمرار الاغتصاب والقتل بولايات دارفور، وأشاروا لانعدام الأمن والاستقرار الذي ينشدون.

وانقسم الشارع في شمال دارفور قبل موعد الزيارة بين مُؤيِّدٍ لها وآخر رافض. المادة السابقة شيخة قطرية تفضح محمد بن زايد وتكشف تفاصيل زيارته للدوحة

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كانت هذه تفاصيل خبر نازحون بمعسكرات اللجوء بدرافور يرفعون لافتات مناهضة لزيارة حمدوك…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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