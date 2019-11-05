قوة جنوبية مدججة بالسلاح ترهب المواطنين بجنوب كردفان….

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الخليج 365:
كشف الأمين العام لكيان “الهامش وين”، كمبال عبد الرحمن آدم، عن وجود قوة مدججة بالسلاح أطلق عليها (دي سي) بالحدود مع دولة جنوب السودان، تتبع للمعارضة الجنوبية، تقوم بتصرفات ومعاملة سيئة تجاه المواطنين جنوب أبوجبيهة بجنوب كردفان.
وقال آدم في حوار مع (الصيحة) ــ ينشر لاحقاً ــ إن القوة تتمتع بصلاحيات واسعة وتمركزت بمسافة مائة كيلو داخل أراضي الولاية، وأضاف أنها تفرض رسوماً وضرائب وتسلب الأبقار، وتؤجر أراضي ومشاريع مملوكة للمواطنين، بجانب إجبار العامل في إنتاج الصمغ العربي على دفع (10) آلاف جنيه.
وقال آدم، إن المنطقة تعاني التهميش وعدم الاهتمام من السلطات المختصة، وأضاف أن المواطن يفتقد الحماية، ووصف وجود القوات المسلحة بتلك المناطق بأنه ضعيف- حسب قوله.
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